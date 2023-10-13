وقال أوستن خلال المؤتمر:

لقد كنا على تواصل دائم، يسعدني أن أكون هنا في هذه المرحلة العصبية.

دعم أميركا لإسرائيل دامغ ولا لبس فيه.

سنواصل التنسيق مع إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير للإرهاب.

كل من يريد السلام عليه إدانة حماس.

حماس لا تتحدث نيابة عن الشعب الفلسطيني.

العنف الذي ارتكبته حماس يذكرني بداعش، العطش للدماء والتعصب وليس لديها أي شيء إلا العنف.

الولايات المتحدة ستقف بجانب إسرائيل حتى تكون قادرة على الدفاع عن نفسها وحماية شعبها.

"جيرالد فورد" موجودة الآن في المنطقة والولايات المتحدة مستعدة لنشر أصول إضافية إذا استدعى الأمر.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي:

تباحثنا واتخذنا القرارات بشأن أمن إسرائيل.

أطلعت أوستن على التطورات الاستراتيجية، وأوضحت له عملياتنا.

نشر القوات الأميركية يرسل رسائل قوية لشركائنا وأعدائنا على حد سواء.

دعوني أذكركم من هو العدو، حماس هم داعش غزة.

لا يمكن أن ننسى القتل والاختطاف الذي قامت به حماس في هذه الحرب.

الحرب متعلقة بوجود إسرائيل كدولة ديمقراطية.

هذه حرب على الحرية والقيم المشتركة.

سنواصل القتال وسنكسب هذه الحرب.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت طهران وافقت على الهجوم الذي شنته حماس في مطلع الأسبوع من غزة، قال غالانت "لا يهم، لأن الفكرة هي فكرة إيرانية".