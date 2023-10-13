وأطلق المستوطن النار على الشاب الفلسطيني مرتين قبل أن يحمله مجموعة من الشباب في محاولة لإنقاذه.

وظهر المستوطن بعد الإطلاق رفقة عناصر من الجيش الإسرائيلي.

وترتفع حدة التصعيد في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة لا سيما بعد توجيه الجيش الإسرائيلي أمرا بالإخلاء لسكان شمال القطاع.

يأتي ذلك وسط تدهور الأوضاع الصحية وانهيار المستشفيات وزيادة كبيرة في عدد القتلى بالقطاع.

ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، صباح الجمعة، بيانا إلى وسائل الإعلام ورسالة إلى سكان غزة، قبل "هجوم بري محتمل" متوقع قريبا.

وقال كونريكوس، في مقطع فيديو نشرته صفحة الجيش الإسرائيلي الرسمية على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: