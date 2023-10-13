نتحدث هنا عن مساحة جغرافية تمتد على 19 كيلومتراً تقريبا من القطاع البالغ طوله طوله 41 كيلومتراً والتي دعت إسرائيل إلى إخلائها والتوجه جنوب وادي غزة.

هذه المنطقة هي من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في القطاع، يعيش فيها مليون ومئة ألف شخص.

الطريق الرئيس الوحيد المتاح أمامه لمغادرتها هو طريق صلاح الدين، مما يطرح تساؤلات بشأن إمكانية استكمال الإجلاء في 24 ساعة.

الأمم المتحدة انتقدت القرار الاسرائيلي وطالبت بالغائه ،حماس ردت معتبرة أن تحذير سكان غزة للانتقال "دعاية زائفة"، وحثت المواطنين على عدم الانسياق وراءه.

لكن هذا التحذير وإن صدق، يشير إلى سيناريوهين مرجحين وفق خبراء عسكريين.

الأول هو أن إسرائيل تخطط لقصف جوي مركز يسوي المنطقة بالأرض أو ما يعرف بالأرض المحروقة في شمال القطاع للقضاء على البنية التحتية لحماس.

والثاني بدء التوغل البري شمال القطاع، وقد يكون هدفه قسم القطاع إلى جزئين، شمالا وجنوباً ويستدعي هذا السيناريو مشاركة الطائرات الإسرائيلية جواً، والزوارق الحربية بحراً في قصف القطاع.

وصباح الجمعة، نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس بيانا إلى وسائل الإعلام ورسالة إلى سكان غزة، قبل هجوم بري محتمل متوقع قريبا.

وقال كونريكوس، في مقطع فيديو نشرته صفحة الجيش الإسرائيلي الرسمية على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا:

الساعات الماضية كانت هادئة نسبيا مقارنة بالأيام الستة الماضية.

ما يزال إطلاق الصواريخ مستمرا، وما يزال "الإرهابيون" يهاجمون الإسرائيليين أو على الأقل يحاولون.

وجهنا قبل ساعات رسالة بالعربية إلى سكان غزة.

كخطوة إنسانية من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، نحن نطلب من سكان غزة إخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب، نحو وادي غزة، الذي يعد منطقة معروفة وواضحة لدى الجميع.

وكان الجيش الإسرائيلي نشر بيانا مكتوبا صباح الجمعة أيضا، قال فيه عبر المتحدث باسمه، إنه "يدعو كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا".

وطلب الجيش من السكان "التواجد جنوب وادي غزة وفق ما يظهر في الخريطة".

وأوضح المتحدث أن حركة حماس "فتحت الحرب ضد إسرائيل، وتشهد مدينة غزة أعمالا عسكرية".

وأضاف: "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب من منطقة السياج مع إسرائيل".

وقال المتحدث إن مسلحي حماس "يختبئون داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان".

وتابع: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم".

وتأتي هذه الرسائل، في الوقت الذي كشفت به تقارير صحفية أن الجيش الإسرائيلي يتحضر لعملية برية في غزة "قد تستمر لأشهر"، وينتظر الموافقة السياسية عليها.