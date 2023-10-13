وكانت تقارير صحفية نقلت عن دائرة الأوقاف الإسلامية، أن إسرائيل تحظر دخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة لمن تقل أعمارهم عن 60 سنة.

ومن جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 50 فلسطينيا، خلال عمليات دهم شملت مدنا فلسطينية عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وتركزت هذه الاعتقالات، حسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، في محافظتي الخليل ونابلس.

وتأتي تلك الأنباء تزامنا مع التطورات العسكرية في غزة، حيث أمر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سكان شمال القطاع بالرحيل إلى جنوبه خلال 24 ساعة، مما يعني نزوح أكثر من مليون فلسطيني.

وفي المقابل، دعت حركة حماس الفلسطينيين في غزة إلى البقاء في منازلهم وتجاهل أوامر الجيش الإسرائيلي.