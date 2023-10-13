وقالت تقارير إعلامية إن بن غفير وصل إلى الضفة الغربية، وشوهد مساء الخميس وهو يوزع بنادق هجومية على الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات هناك.

وذكر بن غفير، على حسابه الرسمي في "إكس": "وصلت اليوم (الخميس) إلى نقطة توزيع الأسلحة في وادي يزرعيل".

وأضاف: "تم حتى الآن شراء نحو 4 آلاف قطعة سلاح من أصل نحو 20 ألف قطعة، سيتم شراؤها خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى أنه "جرى خلال اليومين الماضيين توزيع نحو ألفي قطعة سلاح على عشرات المستوطنات في المناطق الشمالية والساحلية".

وتابع: "في اليومين المقبلين، سيتم توزيع المزيد من الأسلحة في المزيد من المستوطنات".

ويأتي تسليح المستوطنين في خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس. ويخشى متابعون أن يمتد القتال بين الطرفين إلى مناطق أخرى.

وبالإضافة إلى البنادق، تشمل المشتريات خوذا وسترات واقية من الرصاص، وسيجري توزيعها مع الأسلحة النارية.