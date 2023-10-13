وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذه الأمر من دون عواقب إنسانية مدمرة".

وأضاف دوجاريك: "الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".

وتابع أن "الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".

وفي السياق ذاته، كانت قناة "كان" الإسرائيلية قد قالت إن وزراء الحكومة الإسرائيلية وافقوا على خطة لإجلاء سكان بلدات غلاف غزة.

والخميس أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي "جاهز لعملية برية في غزة"، وينتظر الموافقة السياسية للتحرك.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية في تقرير، أن الجيش الإسرائيلي "مستعد للبقاء في قطاع غزة لأشهر".

وأضافت أن الهدف من العملية البرية للجيش الإسرائيلي يتمثل بــ"بتجريد القطاع من السلاح".