وأكدت وزارة الدفاع أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد هذه الطائرات الأميركية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقا منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية".

وشددت الوزارة على أن تواجد هذه الطائرات الأميركية في قاعدة الظفرة "لا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليا"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".