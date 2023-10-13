وتظهر في الفيديو لوحة إعلانات إسرائيلية تعرض لقطات للعملية العسكرية التي يخوضها الجيش ضد حركة "حماس".

وبعد عدة مشاهد، تتبدل الصورة ليظهر العلم الفلسطيني على لوحة الإعلانات التي قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنها في تل أبيب.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت الخميس ارتفاع الحصيلة الإجمالية لقتلى الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل إلى 1300 شخص، فضلا عن أكثر من 3300 جريح، من بينهم العشرات في حالة حرجة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة من جانبها أن 1537 فلسطينيا لقوا حتفهم، بينهم 500 طفل و276 امرأة، وأصيب 6612 في ضربات جوية إسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.