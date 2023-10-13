وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، قال ملحم إن قطاع غزة يعيش أوضاعا غير مسبوقة، مضيفا أن المدنيين يعانون من انقطاع المياه والكهرباء والأدوية والمواد الغذائية.

وأجهش ملحم بالبكاء قبل أن يضيف: "في هذه الأثناء هناك 15 شخصا تحت الأنقاض في غزة. إنها محرقة تستهدف الأطفال في القطاع وسط صمت دولي ودعم لإسرائيل بتحريك سفنها وبوارجها لقطع شريان الحياة في غزة"

ولفت إلى أن إسرائيل "تستهدف المستشفيات وتدمر المنازل والجامعات، ويطال القصف سيارات الإسعاف".

وتابع قائلا: "تقف الولايات المتحدة ضد الضحية في هذه الحرب، وتقوم بتشجيعه للاستمرار في أعماله التي ترقى لما ارتكبته النازية".

وشدد على أن الفلسطينيين "ضحايا، وبيوتنا تهدم بالقنابل. ما تقوم به إسرائيل ضد أهلنا في غزة يشابه الممارسات النازية".

وأشار إلى أن إسرائيل "تتهمنا بأننا المسؤولين عما يجري. نحن طلاب حرية ولن نخضع أو نستكين".

وفيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية لوقف الحرب، قال ملحم: "يواصل الرئيس محمود عباس التواصل مع كل الدول، وسيلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أجل وقف الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، وفتح ممرات إنسانية لسكان غزة، وإعادة الطاقة الكهربائية والماء للقطاع".

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 1537 فلسطينيا لقوا حتفهم، بينهم 500 طفل و276 امرأة، وأصيب 6612 في ضربات جوية إسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.