وقال ولايتي في نص رسالته: "إن الصور المنشورة لعملية المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، والتي كسرت تحصيناته وهيمنته، هي نصر عظيم أثار الرعب ودهشة الأعداء وفرحة المسلمين وسعادتهم في جميع أنحاء العالم"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وتابع: "لقد انتهى عصر هيمنة وطغيان النظام الإسرائيلي، وما يحدث اليوم في الأراضي المحتلة هو مظهر صغير من مظاهر القوة والسلطة المتراكمة لجبهة المقاومة الإسلامية في فلسطين".

وأشار ولايتي إلى أن عملية حماس ستؤدي بالتأكيد إلى تغيير جذري في ميزان القوى في فلسطين، وستضع النظام الصهيوني في موقف أكثر ضعفا، إن هذه العملية "ستسهل وتسرع بالتأكيد انهيار النظام الصهيوني، وتنذر بالتدمير الوشيك له".

وختم مستشار المرشد الإيراني رسالته، بالقول: "أهنئكم بهذا النصر الاستراتيجي الكبير، الذي يعتبر بمثابة إنذار جدي لكل المتنازلين في المنطقة، ونعتقد أن الانتصارات المتزايدة ستستمر حتى القضاء على هذا النظام المجرم".