وكانت آخر حصيلة للضحايا الإسرائيليين تشير إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وإصابة ما يزيد على 3 آلاف، من بينهم جرحى في حالة خطيرة.

وكانت أبرز المعلومات والأرقام عن قتلى إسرائيل كالتالي:

حدد الجيش الإسرائيلي هوية الغالبية العظمى من الجنود الذين قتلوا على يد مسلحي حماس.

تم التعرف على 222 جنديا قتيلا، وإخطار عائلاتهم ونشر أسمائهم للعامة.

كانت عملية تحديد هوية الجنود القتلى سريعة نسبيا، حيث إن الجيش لديه قواعد بيانات لبصمات أصابعهم ومسح الأسنان، كما أن الأفراد لديهم علامات تعريفية.

يهدف الجيش إلى دفن جميع الجنود القتلى بحلول ظهر الجمعة.

أما بالنسبة للمدنيين، فقد أصبحت الأمور أكثر تعقيدا.

حتى بعد ظهر الخميس، نقلت 854 جثة لمدنيين إلى قاعدة تابعة للجيش للتعرف على هوياتهم.