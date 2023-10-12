وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نعمل على تدمير أوكار حركة حماس في غزة".

وأضاف أفيخاي أدرعي: "سننتقل إلى مرحلة جديدة في عملياتنا العسكرية".

وأشار في حديثه الخميس، إلى أن حماس تتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع في غزة.

وقال أدرعي إن "الأولوية لنا هي تسديد ضربات قوية لحركة حماس"، كما أكد أن ضربة حماس كانت "مفاجئة" للجيش الإسرائيلي.

وأكمل : "في النهاية سننتصر. نحن شعب إسرائيل، سنقف وسنرد الصاع صاعين".

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