أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد قتلى الهجوم الذي بدأته حركة حماس صباح السبت.
وقالت قناة "كان" إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 1300، مشيرة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد قتلى الهجوم الذي بدأته حركة حماس صباح السبت.
وقالت قناة "كان" إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 1300، مشيرة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة.
وقالت قناة "كان" إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 1300، مشيرة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة.