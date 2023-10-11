وتحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن تسلل مسلحين إلى منطقة معيان باروخ في الشمال وأنباء عن تسلل 20 طائرة مسيرة.

وتحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن تسلل مسلحين من جنوب لبنان داخل شمال إسرائيل.

وصباح الأربعاء وقعت الاشتباكات بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة، في ظل مشاركة مروحيات عسكرية إسرائيلية في القصف.

وانطلقت صافرات الإنذار في مقار قوات الطوارئ الدولية، بالبلدات التي يستهدفها القصف الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي بصواريخ موجهة، قائلا إن الهجوم يأتي ردا على هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 من عناصره، الإثنين.