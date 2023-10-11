وقالت الدبلوماسية الفلسطينية في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، تعليقا على التصعيد الإسرائيلي في غزة:

هذا العدوان ليس الأول على قطاع غزة.

إسرائيل دائما ما تشن الهجوم الأشرس والأعنف والأكثر عسكرية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

أعلنت إسرائيل رسميا على لسان رئيس وزرائها، إجراء مذبحة وإبادة جماعية بحق مليوني فلسطيني في غزة.

إسرائيل أقرت سياسة العقاب الجماعي لكل الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا ليس جديدا عليها.

اليوم تتحد إسرائيل في حكومة طوارئ، وهذا دليل على أنه لا يوجد معتدلون. الجميع يتفق على في شن الجرائم على الشعب الفلسطيني ويريدون قتل مليوني فلسطيني في غزة.