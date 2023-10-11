ويأتي بيان حزب الله، الأربعاء، في أعقاب إرسال واشنطن حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط لمساعدة إسرائيل.

وجاء في البيان: "إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة يكشف عن ضعف الآلة العسكرية" لإسرائيل، و"بالتالي حاجتها إلى الدعم الخارجي المتواصل".

وأضاف: "لذلك نؤكد أن هذه الخطوة لن تخيف شعوب أمتنا".

ودخل حزب الله على خط التصعيد بين إسرائيل وحماس، التي شنت هجمات مباغتة صباح السبت.

والأربعاء تبنى حزب الله إطلاق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي، ردا على مقتل 3 من عناصره قبل يومين، في استهداف ردت عليه إسرائيل بقصف مكثف طال جنوب لبنان وأوقع 3 مصابين مدنيين.



وما تزال الاشتباكات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم الخامس على التوالي، فيما يجري الحديث عن "اجتياح بري" وشيك لقطاع غزة.

أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة