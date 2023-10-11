أعلن الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، الأربعاء، استبدال مقاتليها في محاور زيكيم - عسقلان وصوفا ومحاور أخرى.
وذكرت حماس: "مقاتلونا يخضون معارك عنيفة في منطقة صوفا".
آخر تطورات اليوم الخامس من حرب غزة
- واصل الطيران الإسرائيلي قصف أحياء غزة خلال الليل وحتى الساعات الأولى من الأربعاء، في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل هجومها على قطاع غزة.
- يتوقع أن تتصاعد الحرب التي أودت بحياة ما لا يقل عن 2100 شخص من الجانبين.
- الجيش الإسرائيلي: قصف أهداف بحرية تابعة لحماس في غزة
- استكملت القوات الإسرائيلية "موجة ضربات ثالثة في بيت حانون، حيث أغارت عشرات الطائرات الحربية على أكثر من 80 هدفا في منطقة بيت حانون".
- أغارت الطائرات الإسرائيلية على فرعيْ بنك يستخدمهما حماس لتمويل نشاطاته في القطاع ونفق تحت الأرض ومقريْ قيادة.
- أعلنت حركة حماس إطلاق صاروخين أرض جو من طراز "متبر 1" تجاه طائرات الجيش الإسرائيلي في سماء خان يونس.
- عدد الضحايا في غزة ارتفع إلى 950 شخصا وأكثر من 5000 مصاب.