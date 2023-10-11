وحصلت "سكاي نيوز عربية" على مقاطع فيديو تكشف حالة الذعر في المطار المزدحم، بعد استهدافه بالصواريخ.

ولم ترد بعد تقارير عما إذا كان المطار تعرض لأضرار مادية، أو إذا أدى الهجوم إلى خسائر بشرية.

وأرسلت بلدان عدة طائراتها لإجلاء رعاياها من إسرائيل، في أعقاب الهجوم المباغت الذي بدأته حماس صباح السبت.

وكانت الحركة أعلنت استهداف مطار بن غوريون، الثلاثاء، لكن إسرائيل نفت ذلك.

والثلاثاء قال متحدث باسم المطار إن العمل مستمر، نافيا ما أعلنته حماس في بيان عن قصف المطار بصواريخ من قطاع غزة.