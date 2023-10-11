وقالت في بيان: "استهدف الاحتلال قبل قليل وبشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة شمال غزة ما أدى إلى مقتل 3 مسعفين".

وأكدت في بيان لاحق منفصل مقتل مسعف رابع "خلال أدائه لعمله الإنساني عند معبر كارمي شرق غزة".

انقطاع التيار الكهربائي

قال رئيس سلطة الطاقة بغزة إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة توقفت في قطاع غزة الساعة 2 ظهراً؛ بسبب نفاد الوقود.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بعد يومين من شن حركة حماس هجوما مباغتا من القطاع.

وقال يوآف غالانت إن الحصار الجديد سيكون تاما "لا كهرباء. لا ماء. لا وقود".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن بعد ساعات من اندلاع الحرب أنه أمر عمليا بالتوقف عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وعمليا يعاني القطاع من انقطاع كبير في التيار الكهربائي، حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، إذ تأتي الكهرباء لساعات محدودة في اليوم، لكن تلك الساعات انخفضت إلى ساعتين أو ثلاث مع الحرب وفي بعض المناطق لم تصل الكهرباء أبدا، طبقا لـ"الأونروا".