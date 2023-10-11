قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن إدارة السجون الإسرائيلية فرضت عملية عزل مضاعفة وشاملة على المعتقلين، مشيرا إلى "إجراءات انتقامية تندرج ضمن جريمة العقاب الجماعي"، منذ بدء هجوم حماس على إسرائيل، صباح السبت.