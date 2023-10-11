ويوثق الفيديو عمليات تبادل إطلاق النار والاشتباكات التي حصلت قبل اقتحام الموقع العسكري.

ويقع "عين هبشور" في منطقة هيفيل إشكول في شمال غرب صحراء النقب جنوبي إسرائيل، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة