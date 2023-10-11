قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليؤور بن دور، الأربعاء، إن بلاده "مصممة على تحقيق انتصار ساحق في غزة" بحرب وصفها بالطويلة، مشددا على أنه "لا مكان للحديث عن ضبط النفس في هذه المرحلة".