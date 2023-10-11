وقال أحمد عرابي، مسؤول في إدارة الجامعة لـ"فرانس برس"، إن "الغارات الجوية العنيفة دمرت كليا مباني في الجامعة الإسلامية".

وأضاف: "لا أحد يستطع دخولها بسبب النيران المشتعلة وتناثر الحجارة والركام في الطرق المحيط بالجامعة".

وبحسب مراسل "فرانس برس"، تصاعدت سحابة كثيفة من الغبار مع انهيار المباني في غزة.

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