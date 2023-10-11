ونشرت تالي غوتليف، وهي محامية ونائبة في الكنيست عن حزب الليكود، عدة منشورات على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، تدعو إلى "الانتقام العنيف" في أعقاب هجوم حماس.

وكتب غوتليف: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي"، في إشارة إلى الأسلحة النووية.

وأضافت في منشور آخر: "أحثكم على القيام بكل شيء واستخدام أسلحة يوم القيامة بلا خوف ضد أعدائنا"، مضيفة أن إسرائيل "يجب أن تستخدم كل ما في ترسانتها".

كما استمرت نداءاتها، الثلاثاء، إذ كتبت: "وحده انفجار يهز الشرق الأوسط سيعيد لهذا البلد كرامته وقوته وأمنه!".

وقالت: "حان الوقت ليوم القيامة. إطلاق صواريخ قوية بلا حدود. لا تترك حيا بالأرض. سحق غزة وتسويتها بالأرض. بلا رحمة! بلا رحمة!".

وكانت غوتليف منتقدة صريحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة.

وفي سبتمبر الماضي، اتهمت الجيش الإسرائيلي وجهاز الشين بيت (وكالة الأمن الإسرائيلية) بالعمل لصالح السجناء لفلسطينيين، بحسب صحيفة "جيروسالم بوست".

وبعد إدانتها من قبل الحكومة الإسرائيلية بسبب خطابها "المثير للغضب"، ضاعفت من موقفها وبررت انتقادات المشرعين للجيش.