ويبدو أن استهداف هذه الأبراج كان ضروريا بالنسبة لحماس، تمهيدا لعمليات تسلل غير مسبوقة إلى الداخل الإسرائيلي وشن هجمات أدت إلى أكثر من 1200 قتيل.

وقالت الصحيفة إن حماس استهدفت، صباح السبت، 4 أبراج اتصالات وأبراج مراقبة أخرى قرب غزة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من هجومها عبر الحدود على إسرائيل.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها الجناح العسكري لحركة حماس على الإنترنت يوم السبت، طائرة من دون طيار تحلق بالقرب من برج اتصالات، قبل أن تسقط ذخيرة متفجرة بدائية الصنع على مولدات كهربائية في قاعدة البرج.

ورصد الفيديو أيضا دخانا كثيفا يتصاعد من المكان، في أعقاب الهجوم على ما يبدو.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن تحليل الفيديو يكشف أن البرج تعرض للقصف بعد وقت قصير من بدء حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية 3 أبراج أخرى، تقع على مسافة تتراوح بين كيلومترين و4 كيلومترات على طول حدود إسرائيل مع غزة، وهي تحترق، في حدود الساعة 11:31 من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وقال الخبير في الاستراتيجيات العسكرية مايكل أرمسترونغ، إن هذه الأبراج قد تستخدم لعدة أغراض، أبرزها مراقبة الحدود ونقل واستقبال الاتصالات والبيانات العسكرية.

وأضاف: "حماس على الأرجح استهدفت هذه الأبراج لتحجب الرؤية عن القادة الإسرائيليين وتمنع الاتصال بين وحداتهم".

كما أوضح مسؤول أميركي سابق في وزارة الدفاع، أن ارتفاع هذه الأبراج وقربها من الحدود يشير إلى أنها كانت تستخدم لمراقبة سكان غزة.

أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة