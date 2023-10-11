وأضاف سوليفان للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نركزعلى هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية".

وأضاف: "تفاصيلها محل نقاش بين الوكالات التنفيذية، ولا أريد أن أعلن الكثير بشأنها علنا في الوقت الراهن".

وشنت إسرائيل ضربات جوية على الفلسطينيين في غزة بعد هجوم حركة حماس عليها يوم السبت مما أودى بحياة المئات.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 180 ألفا من سكان غزة أصبحوا بلا مأوى.

وردا على سؤال عن الضحايا المدنيين في غزة خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء، قال سوليفان عن الولايات المتحدة وإسرائيل: "نحن لا نستهدف المدنيين عمدا".

وأضاف: "نعمل على التأكد من أن عملياتنا العسكرية تجري بما يتفق مع سيادة القانون وقوانين الحرب".

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