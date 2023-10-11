وكشف الجيش الإسرائيلي في منشور على حسابه الرسمي في "إكس"، أن هناك أكثر من 2800 جريحا.

وفيما يتعلق بالرهائن، فقد أوضح المنشور أن عددهم 50 رهينة أو مفقود.

كذلك أكد الجيش ضرب 2294 هدفا لحركة "حماس"، ورصد إطلاق 4500 صاروخ من قطاع غزة.

وبالنسبة للعمليات العسكرية الليلة، قال الجيش: "هاجمت العشرات من الطائرات المقاتلة أكثر من 70 هدفا في غزة".

وشدد الجيش على أنه "سيواصل العمل بقوة ضد البنية التحتية للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة التي تهدف إلى الإرهاب ضد دولة إسرائيل".

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن عدد قتلى القصف الإسرائيلي وصل لـ900 بينهم 260 طفلا و230 امرأة فضلا عن 4600 جريح.