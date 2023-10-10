وتكررت ضربات القصف الإسرائيلي بالقذائف الحارقة أكثر من مرة، مساء الثلاثاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء رصد 15 عملية إطلاق صواريخ من لبنان واعتراض 4 قذائف صاروخية بنجاح.

والقنبلة الحارقة هي نوع من القنابل يصمم من أجل إحداث الحرائق عند إلقائها على الخصم في المعارك العسكرية. يستخدم في القنابل الحارقة مواد كيميائية صعبة الإطفاء.

ودخل حزب الله على خط الهجمات في وقت سابق من الأحد، إذ تبادل مع إسرائيل إطلاق قذائف المدفعية والصواريخ، بعد يوم من شن حركة حماس أكبر هجوم دام على إسرائيل منذ سنوات.