وجاءت هذه العملية بينما صعدت إسرائيل من قصف غير مسبوق على قطاع غزة، أودى بحياة ما يقرب من 700 فلسطيني وأحدث دمارا واسعا في العديد من الأبنية السكنية.

وفي الأثناء، لا تزال الاشتباكات جارية في بلدات فيما يعرف بغلاف غزة بين مسلحي حماس والجيش الإسرائيلي.

وهزت انفجارات ضخمة وتصاعدت ألسنة اللهب، مساء الاثنين، نتيجة لاستمرار القصف على قطاع غزة، وذلك في اليوم الثالث من اندلاع المواجهات بين الفصائيل الفلسطينية وإسرائيل.

وأعادت مقاتلات إسرائيلية، مساء الاثنين، قصف حي الرمال بمدينة غزة بقصف جديد.

ولفت وسائل إعلام عبرية إلى ما سمته بمؤشرات على عملية برية عسكرية وشيكة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.