ولفت المحللون إلى أن حديث نتنياهو لا يعني واقعياً اتخاذ إجراءات جديدة لتغيير الهندسة الجغرافية في الأراضي الفلسطينية، لكن يعد بمثابة تلويح بحرب "قاسية" لاستعادة صورة بلاده أمام العالم، وفي إقليمها بالشرق الأوسط.

وسبق أن ذكر موقع إخباري إسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية أنه قواته مضطرة إلى اقتحام قطاع غزة، بعد الهجوم الكبير والمباغت الذي أطلقته حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

رسالة بتصاعد الأوضاع

من جانبها، اعتبرت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية إيرينا تسوكرمان، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تصريحات نتنياهو تعد بمثابة رسالة لما ستمضي عليه الأيام المقبلة بشأن المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكشفت عن دلالة حديث نتنياهو، في عدد من النقاط، قائلة:

حذرت السلطات الإسرائيلية المدنيين وطالبتهم بإخلاء القطاع قبل توجيه ضربات عسكرية متوقعة، لأنه لا يرغب في سقوط العديد من المدنيين واستمرار الحرب لأطول فترة ممكنة.

لا يتطلع نتنياهو إلى إجبار سكان غزة بالانتقال إلى مصر أو الأردن لأسباب جيوسياسية، بيد أن النزوح الداخلي في فلسطين سيزداد.

من غير المحتمل أن تقوم إسرائيل بضم غزة أو الضفة الغربية، بعد ما يقرب من عقدين من سيطرة حماس، لأنها تحت السيطرة الكاملة لحماس، كما أنها تتطلب موارد هائلة للسيطرة عليها.

إسرائيل لديها مشاكل مع الأمن الداخلي بعد عدة أسابيع من الاحتجاجات، ولا تستطيع أن تنفق كل مواردها على غزة، وآخر شيء تحتاجه هو الفوضى.

من أجل إعادة تشكيل الشرق الأوسط، لا يمكن أن يفكر إلا في تدمير البنية التحتية للمقاومة والداعمين لها، بل سيترجم حديثه إلى نفوذ سياسي وسعي لتوسيع اتفاقيات التطبيع، لتوسيع وتكامل جهود إسرائيل الدفاعية مع الدول المجاورة.

نتنياهو ملتزم بعكس الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل وإظهار أنها قادرة على الدفاع عن نفسها وسط مثل هذا الهجوم، وردع أي محاولة للتدخل مجددا، وهذا سيحدث بعد رد عسكري مناسب على حماس.

كتمهيد للخطة، هاجم الجيش الإسرائيلي بالفعل الآلاف من مواقع حماس داخل قطاع غزة، وكان من المتوقع بالطبع قصف جوي قوي جدا لمناطق حماس التي يستخدمونها كمواقع استخباراتية، وللتخطيط وإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، إضافة لتصفية قيادات من حركة حماس.

إذا كان نتنياهو جادا في تعبيره لـ"تغيير الشرق الأوسط"، فإن الأمر سيستغرق أكثر بكثير من مجرد رد على حماس لتحقيق ذلك.

حصار غزة