ونشرت حماس شريط فيديو صوّر في مكان مجهول يظهر ما قالت إنها منظومة "متبر 1" للدفاع الجوي.

والمنظومة عبارة عن صواريخ تطلق من منصات ثابتة، وتوجه عن بُعد.

وظهرت عناصر من حماس ملثمة الوجه وهي تجهز لعملية الإطلاق، عبر وضع الصواريخ في المنصات.

وأظهر الفيديو عددا آخر من عناصر الحركة وهم خلف حواسيب محمولة "لاب توب"، ثم ظهرت المنصات وهي تتحرك ذاتيا قبل إطلاق الصواريخ، في إشارة على أن المنظومة تعمل عن بُعد.

لكن لغاية الآن لم تعلن إسرائيل في المقابل عن إسقاط طائرات لها في خضم الحرب التي دخلت يومها الثالث وتعتمد فيها بشدة على سلاح الجو.

وكانت حماس استخدمت في الماضي صواريخ صغيرة مضادة للطائرات تحمل على الكتف.