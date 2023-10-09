وواصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ داخل العمق الإسرائيلي، حيث أظهرت لقطات سقوط صواريخ في القدس، بينما قال شهود عيان إن صاروخا أصاب محيط مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب.

لكن المتحدث باسم المطارات الإسرائيلية نفى سقوط صواريخ على مطار بن جوريون.

وسمعت صفارات الإنذار في تل أبيب جراء رشقات الصواريخ الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الاثنين، استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، في أكبر عملية استدعاء تشهدها الدولة العربية، على ما أفاد التلفزيون الإسرائلي.