قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، الاثنين، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة حتى قبل اندلاع الحرب الحالي كان كارثيا، كشفا أعداد النازحين إلى مدارس الوكالة منذ اندلاع الحرب ومتحدثا عن إمكاناتها المتواضعة.