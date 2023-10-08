حثت قيادة الأمن الوطني الإسرائيلي، في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على مراجعة رحلاتهم المقررة إلى الخارج في ظل التهديدات الأمنية الأخيرة.