وأوضح زملط، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية"، الأحد، تعليقا على الهجمات التي تشنها حماس على إسرائيل والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة:

إسرائيل لم تعلن الحرب على حماس فقط، إنما أعلنتها على الشعب الفلسطيني.

التاريخ لم يبدأ فقط قبل 48 ساعة، بل الحرب مستمرة منذ 75 عاما.

الضحايا كلهم من المدنيين، وبالتالي المقصود هو الشعب الفلسطيني.

من حق الشعب الدفاع عن نفسه والمطالبة بحقوقه.

هناك تقاعس من الجانب الدولي الذي لم يتحمل مسؤوليته.

هناك استمرار في وضع إسرائيل فوق القانون وإعطائها بطاقة بيضاء لفعل ما تريده.

يجب إلزام إسرائيل بمسؤولياتها تحت القانون الدولي.

نحن أمام تطورات خطيرة جدا.

الشعب الفلسطيني سيستمر في النضال من أجل حقوقه المشروعة.

سيحدث الأسوأ في الأيام المقبلة بسبب "الكارت الأبيض" الممنوح لإسرائيل.

أتمنى أن تكون هذه نقطة بداية حقيقية لكل العالم، وأن لا نكرر الفشل الذي حصل في السنوات الماضية.

أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة