وذكرت الحركة في بيان، أن "سلاح الجو شارك في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ35 مسيّرة انتحارية من طراز (الزواري)، في جميع محاور القتال".

ونشرت حماس مقطع فيديو يظهر بعض المشاهد لـ"الزواري"، التي شاركت في "التمهيد الناري لعبور المسلحين الفلسطينيين"، وفق البيان.

وتقول تقارير إعلامية إن هذه المسيّرات دخلت الخدمة لأول مرة عام 2021.

وأطلق اسمها "الزواري" على الطائرات المسيرة نسبة إلى القيادي في الجناح العسكري لحماس محمد الزواري، الذي قتل عام 2016.

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