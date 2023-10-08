وذكرت السفارة أنها "أحيطت علما بالتقارير التي تفيد بمقتل سياح أجانب بهجوم في الإسكندرية"، مشيرة إلى أن "هذا الحادث قد يكون مرتبطا بالأعمال العدائية المستمرة في غزة وإسرائيل".

وفتح شرطي مصري النار على سياح إسرائيليين، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم ومصري واحد، حسبما أعلنت السلطات المصرية والإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن السلطات تعمل مع الحكومة المصرية على إعادة الإسرائيليين إلى بلدهم.

وحددت الوزارة هوية المصاب، وقالت إنه إسرائيلي تعرض لجروح متوسطة.