وحتى اللحظة ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 600 جراء هجوم نفذته حركة حماس على مستوطنات غلاف قطاع غزة، فيما لا تزال الاشتباكات قائمة حتى اللحظة.

وأكد خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن العملية العسكرية تعد نجاح فلسطيني وتفوق على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية وارجعوا سبب هذا الخلل هو انقسام الجبهة الداخلية الإسرائلية.

ويقول المحلل الفلسطيني نذار جبر:

اعتقد أن ما حدث هو أكبر فشل استخباراتي وأمني في تاريخ إسرائيل.

استجابة الجيش للاستغاثة والمدة التي قضاها عناصر حماس داخل إسرائيل تقول إن هناك خلل ضخم أصاب بدن الأجهزة الأمنية.

انشغال الأجهزة الأمنية وإشراك نتنياهو لهم في الأزمات السياسية قد يكون أحد أكبر الأسباب التي أحدثت هذا الخلل.

حماس أيضا كانت على قدر كبير من التفوق ودرست وخططت بحكمة ونفذت في وقت صحيح للغاية وهذا ما حقق النجاح.

إذن فشل الاستخبارات نابع في الأساس من اشتعال الجبهة الداخلية وتوريط نتنياهو لهذه الأجهزة وإقحامهم في براثن السياسة.

ويقول الكاتب الصحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط المتخصص في الشأن الفلسطيني صلاح جمعة: