وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت إسقاط مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني عبرت الحدود، قرب مدينة صفد شمالي إسرائيل.

ودخل حزب الله على خط الهجمات في وقت سابق من الأحد، إذ تبادل مع إسرائيل إطلاق قذائف المدفعية والصواريخ، بعد يوم من شن حركة حماس أكبر هجوم دام على إسرائيل منذ سنوات.

ولم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين، سواء في لبنان أو إسرائيل، بعد تبادل إطلاق النار.

وقال حزب الله إنه شن هجوما بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية على 3 مواقع في مزارع شبعا المحتلة "تضامنا مع الشعب الفلسطيني".

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق قذائف مدفعية على منطقة في لبنان أطلقت منها قذائف مورتر عبر الحدود.

كما قال إن إحدى طائراته المسيّرة قصفت موقعا تابعا لحزب الله في منطقة جبل روس في مزارع شبعا.

والسبت أعلن حزب الله أنه على اتصال مباشر مع الفصائل الفلسطينية، التي تشن الهجمات على إسرائيل.