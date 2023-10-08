تواصل حصيلة القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين، من جراء الاشتباكات المتواصلة والهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ السبت، الارتفاع.
فلسطين
- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 370 شخصا، الأحد، من بينهم 20 طفلا.
- أشارت الوزارة إلى إصابة 2200 آخرين بجروح متفاوتة.
إسرائيل
- قالت القناة العبرية 13 إنه حتى الآن تم إحصاء أكثر من 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من ألفي جريح.
- أضافت أن هناك "العشرات من المصابين في حالة الخطر الشديد".
أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة
- أطلقت حركة حماس السبت عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
- أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.
- أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
- لا تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.
- إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذائف مورتر من لبنان على شمال إسرائيل
- المغرب يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية.
- الجيش الإسرائيلي يعلن إخلاء مستوطنات غلاف غزة.
- مقتل سائحين إسرائيليين ومصري بإطلاق نار في الإسكندرية.
- المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يعلن رسميا أن إسرائيل في حالة حرب.