وظهرت الجثث مغلفة في أكياس بلاستيكية، وسط روايات تتحدث عن وجود خسائر بشرية كبيرة في إسرائيل، جراء الهجمات التي تشنها حماس من صباح السبت.

وتحدثت القناة العبرية 13 عن سقوط 600 قتيل إسرائيلي وأكثر من ألفي جريح بينهم العشرات في حالة الخطر الشديد.

أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة