ويتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الهجمات لليوم الثاني على التوالي ما خلف وقوع المئات بين قتلى وجرحى.

واستهدفت القوات الإسرائيلية، السبت، أبراجا في قطاع غزة بما فيها برج فلسطين المكون من 14 طابقا في حي الرمال في سياق الرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت.

وأعلنت حركة حماس، الأحد، أن الهجمات المباغتة على إسرائيل التي بدأت صباح السبت "ستشتد وتتمدد لتشمل الضفة ولبنان".

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