نشرت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، أسماء 30 شرطيا وقائدا قتلوا عقب الهجمات التي بدأتها حماس صباح السبت.
ومنهم:
- المشرف ج.ر. دافيدوف، قائد محطة رهط في المنطقة الجنوبية.
- ويتسحاق بازوكا شفيلي، قائد محطة سيغف شالوم في المنطقة الجنوبية.
- ومارتن كوزميكساكس، مسؤول مديرية تنسيق عمليات الإنفاذ.
- والقائد شلومو موشيه إيل، ضابط في الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب.
- والمفتش نسيم لوجسي، نائب قائد وحدة الاعتداء الريفي في الشرطة العسكرية الجنوبية.
- القائد أمين أوخوندوف، قائد فرقة يوآف في المنطقة الجنوبية المسؤولة عن هدم منازل فلسطينيي النقب.
أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة
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