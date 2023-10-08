وأظهرت اللقطات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شخصين مستلقيين بلا حراك على أرض ما يبدو أنه موقع سياحي.

وشوهد آخر يتلقى المساعدة من مجموعة من الرجال، فيما سمعت امرأة تصرخ طلبا للإسعاف.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية أن شرطيا فتح النار على سائحين إسرائيليين في مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل ومصري واحد.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" التلفزيونية، عن مسؤول أمني، أن شخصا آخر أصيب في الهجوم الذي وقع في موقع عمود السواري بالإسكندرية.

وأوضح المصدر: "بتاريخ 8 أكتوبر أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر".

وتابع المصدر: "تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

وأضافت أنه تم اعتقال المهاجم المشتبه به.