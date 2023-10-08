وقال المتحدث دانيل هغاري في مؤتمر صحفي لكشف آخر تطورات هجوم حماس على إسرائيل المستمر منذ صباح السبت، إن "مهمتنا خلال الساعات الـ24 المقبلة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة".

وأكد أن القتال مستمر "لإنقاذ الرهائن" الذين يحتجزهم المسلحون الفلسطينيون في إسرائيل.

وأضاف: هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين، سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل".

وقال هغاري إن اشتباكات عنيفة تدور في موقع كفار عزة العسكري مع الفلسطينيين، مشيرا إلى مقتل مئات المسلحين وأسر العشرات منهم، في المعارك التي دارت مع الجيش الإسرائيلي.