وقتل قائد كتيبة الاتصالات الإسرائيلية 481 المقدم سحر محلوف، خلال اشتباكات مع مسلحي حركة حماس في قاعدة رعيم العسكرية، مقر فرقة غزة الإسرائيلية.

وظهر مخلوف في مقطع فيديو نشرته حماس خلال سيطرتها على القاعدة، حيث كان ساقطا أرضا والدم يتدفق من رأسه.

كما لقي قائد لواء مشاة ناحال، العقيد جوناثان شتاينبرغ، حتفه خلال مواجهات مع المسلحين في منطقة كرم أبو سالم قرب الحدود مع قطاع غزة، وفقما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح المصدر أن شتاينبرغ يعد أكبر مسؤول عسكري إسرائيلي تأكد مقتله حتى ليلة السبت، في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت أسماء عدد من قتلى الجيش الإسرائيلي، بعدما سمح لها الأخير بذلك.

وتضم القائمة المنشورة 17 اسما، تراوحت رتبهم العسكرية بين عقيد ونقيب ورقيب ومقدم وملازم وعريف وجندي، وأعمارهم بين 18 و42 سنة.

ماذا حدث صباح السبت؟

أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

ما أحدث التطورات الأحد؟