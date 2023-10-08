كما تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن محاولة تسلل جديدة لمسلحين فلسطينيين، في مستوطنة أشكول القريبة من قطاع غزة، صباح الأحد.

وفي السياق ذاته، قال بيان للجيش الإسرائيلي إن "سلاح البحرية حيّد مخربيّن اثنين في منطقة شاطئ زيكيم"، بعد "محاولة تسلل" إلى البلدات الإسرائيلية القريبة.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن اشتباكا مع مسلحين فلسطينيين وقع في مستوطنة ياتيد، في غلاف غزة.

وأعلنت حماس، التي تشن هجوما منذ صباح السبت، أن مسلحيها لا يزالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل إسرائيل، منها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم.

وأضافت الحركة أنها تدعم هجوم مسلحيها بالقذائف الصاروخية، التي تطلق من قطاع غزة.

كما أكدت حماس عودة مسلحين تابعين لها إلى قطاع غزة، الأحد، بعد تنفيذ مهمة في قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.

وبدأت حماس هجومها فجر السبت، بإطلاق وابل كبير من الصواريخ على جنوب إسرائيل، مما أتاح غطاء لتسلل غير مسبوق للمسلحين من غزة إلى إسرائيل عبر عدة اتجاهات.

واتسع نطاق الصراع، الأحد، إذ أطلق حزب الله من لبنان قذائف على مواقع للجيش الإسرائيلي قرب مزارع شبعا المحتلة، وردت القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي على مصدر النيران.

وقتل مسلحو حماس ما لا يقل عن 300 إسرائيلي، في الاشتباكات الممتدة منذ السبت وحتى الأحد، وعاد معظمهم إلى غزة مع عشرات الرهائن.

وفي المقابل، قتل أكثر من 250 من سكان غزة وأصيب المئات، عندما بدأت إسرائيل قصفها على عدة مناطق من القطاع.