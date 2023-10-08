وتداولت وسائل إعلام فلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات قالوا إنها للتعزيزات الإسرائيلية التي تصل إلى سديروت.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين لا تزال دائرة في سديروت.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بوقوع إطلاق نار في مركز تجاري بسديروت لم تعرف أسبابه.

وكانت مدينة سديروت الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، محورا مهما لمعركة بين مسلحين فلسطينيين تسللوا إليها وقوات إسرائيلية، السبت، في إطار الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس.

ويبدو أن المدينة كانت من أوائل أهداف الحركة، فمنذ الصباح شهدت معارك سيطر فيها مسلحون من حماس على مركز شرطة وسيارات تابعة له.