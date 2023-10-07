وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت للصحفيين إن "المئات غزوا" البلاد وأن "المئات" ما زالوا داخل إسرائيل ويقاتلون جنودها.

وأضاف "لا يزال هناك 22 موقعا نتعامل فيها مع الإرهابيين الذين وصلوا إلى إسرائيل بحرا وبرا وجوا"، مشيرا إلى أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أعوام، شنّت "هجوما بريا قويا".

وتحدث عن وجود "حالات احتجاز رهائن خطرة في بئيري وأوفكيم"، في إشارة إلى مستوطنتين تقعان في صحراء النقب، وتبعد الثانية منهما أكثر من 20 كلم عن الحدود مع القطاع المحاصر.

وأشار هيخت إلى أن أكثر من 3 آلاف صاروخ تمّ إطلاقها، السبت، من غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، متوعدا بـ"ردّ هائل على هذا الهجوم غير الإنساني، وهو غير مسبوق".

ماذا حدث في صباح السبت؟