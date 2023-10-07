وأظهرت الفيديوهات عربات عسكرية معبئة بالجنود الإسرائيليين تتجه نحو قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن تشويشا على رادارات ومعدات رقابة على حدود قطاع غزة سبقت الاقتحامات.

ماذا حدث في صباح السبت؟